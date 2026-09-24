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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 24 September 2026 | 17.39 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

 

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati menjalani aktivitas pada Kamis, 24 September 2026. Hari ini mungkin tidak memberikan hasil sesuai harapan sehingga setiap tindakan, terutama saat berkomunikasi dengan orang lain, sebaiknya dipikirkan matang.

Kesibukan pekerjaan juga berpotensi menguras energi dan membuat sejumlah tugas terlambat. Di sisi lain, urusan asmara, keuangan, dan kesehatan Capricorn juga membutuhkan perhatian agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (24/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini mungkin kurang mendukung untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Capricorn perlu menjaga ucapan ketika berinteraksi dengan orang lain agar tidak memicu suasana negatif atau kesalahpahaman.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara berpotensi diwarnai pertengkaran. Capricorn mungkin cenderung menganggap persoalan kecil secara terlalu serius sehingga memicu ketegangan dengan pasangan.

Cobalah menghadapi situasi dengan lebih santai. Tidak semua persoalan perlu dibawa menjadi masalah besar agar hubungan tetap harmonis.

Karier Capricorn

Jadwal kerja yang padat dapat membuat penyelesaian tugas mengalami keterlambatan. Capricorn perlu bekerja secara lebih efisien agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Susun prioritas dengan baik dan hindari menunda pekerjaan. Dengan pengaturan waktu yang lebih terencana, tugas yang menumpuk dapat dikurangi.

Kesehatan Capricorn

Kondisi fisik perlu diperhatikan karena ada kemungkinan Capricorn mengalami sakit punggung sepanjang hari.

Jangan abaikan kondisi tubuh. Berikan waktu untuk beristirahat dan menjaga kebugaran agar keluhan tersebut tidak mengganggu aktivitas.

Editor: Kuswandi
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