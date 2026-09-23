Ramalan Karier Zodiak Capricorn Rabu, 23 September 2026: Tetap Fokus pada Tujuan Utama

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Rabu, 23 September 2026 mengajak Anda untuk tetap memusatkan perhatian pada tujuan yang sedang diperjuangkan.
Keinginan melihat hasil dengan cepat memang dapat menjadi penyemangat, tetapi jangan sampai membuat Capricorn mengabaikan tahapan penting yang harus dilewati.
Ingat kembali alasan yang membuat Anda memilih mengejar tujuan tersebut agar semangat tidak mudah berubah ketika menghadapi hambatan.
Jika sudah memiliki sasaran profesional, buatlah rencana yang masuk akal dan dapat dijalankan secara bertahap.
Tugas besar akan terasa lebih ringan apabila dipecah menjadi beberapa pekerjaan kecil dengan prioritas yang jelas.
Cara ini juga membuat Capricorn lebih mudah melihat perkembangan tanpa merasa terbebani oleh keseluruhan target sekaligus.
Ketika menghadapi hasil yang belum sesuai harapan, jangan langsung membiarkan pikiran negatif mengurangi keyakinan terhadap kemampuan sendiri.
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Jawa Pos
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