Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 23 September 2026: Jaga Pola Hidup Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Rabu, 23 September 2026, cenderung cukup baik selama kebiasaan sehari-hari tetap dijalankan dengan teratur.
Tubuh yang terasa bugar sebaiknya tidak membuat Leo mengabaikan pola makan maupun kebutuhan istirahat.
Makanan berminyak dan gorengan boleh dikonsumsi sesekali, tetapi sebaiknya tidak menjadi pilihan utama secara terus-menerus.
Leo perlu memberikan perhatian lebih pada variasi makanan agar kebutuhan tubuh terhadap berbagai nutrisi tetap terpenuhi.
Asupan cairan juga tidak kalah penting, terutama ketika aktivitas harian cukup padat dan tubuh mengeluarkan lebih banyak energi.
Kebiasaan sederhana seperti memilih makanan yang lebih seimbang dapat membantu menjaga kondisi tubuh dalam jangka panjang.
Leo juga sebaiknya lebih peka terhadap perubahan kondisi fisik setelah menjalani banyak kegiatan.
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Jawa Pos
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