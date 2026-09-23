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Niko Sulpriyono
Kamis, 24 September 2026 | 03.18 WIB

5 Shio Pembuka Jalan Rezeki September 2026, Peluang Finansial Makin Terasa hingga Akhir Tahun

Ilustrasi Shio Pembuka Jalan Rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Pembuka Jalan Rezeki (freepik)

Inilah 5 shio yang memiliki peluang keberuntungan dan kelancaran rezeki sepanjang 2026, terutama mulai September hingga akhir tahun dihimpun dari YouTube Opa Andrew 88.

Kelima shio tersebut adalah Kerbau, Tikus, Kambing, Anjing, dan Kelinci. Masing-masing memiliki karakter serta pola keberuntungan yang berbeda.

Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh keputusan, kerja keras, kesempatan, kemampuan mengelola uang, serta situasi nyata yang dihadapi setiap orang.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau menjadi salah satu nama yang muncul dalam daftar shio yang disebut memiliki keberuntungan kuat pada September 2026.

Karakter Kerbau yang identik dengan ketekunan dan konsistensi membuat momentum ini menarik untuk dikaitkan dengan berbagai usaha yang selama ini dilakukan secara perlahan.

Bagi pemilik shio Kerbau, periode September hingga akhir tahun dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk kembali melihat hasil dari proses yang telah dijalani.

Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk uang secara langsung.

Peluang pekerjaan, proyek baru, relasi profesional, hingga kesempatan mengembangkan usaha juga dapat menjadi bagian dari pintu rezeki.

Momentum ini dapat dimanfaatkan dengan mempertahankan kebiasaan positif, terutama dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran.

Ketika peluang datang, kemampuan mengambil keputusan secara cermat menjadi hal penting agar keberuntungan tidak hanya berhenti sebagai kesempatan, tetapi dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih bernilai.

2. Shio Tikus

Shio Tikus berada di urutan berikutnya sebagai salah satu shio yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan dan kelancaran rezeki hingga penghujung 2026.

Dalam astrologi Tionghoa, Tikus sering dikaitkan dengan kecerdikan, kemampuan membaca situasi, serta kecepatan dalam melihat peluang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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