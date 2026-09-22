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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 22 September 2026 | 20.51 WIB

5 Zodiak yang Disiplin, Konsisten Melakukan Berbagai Kegiatan dan Menjalani Pola Hidup Teratur

Ilustrasi seseorang yang disiplin/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang disiplin/Magnific

JawaPos.com-Disiplin berarti sebuah kemauan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik bagi diri sendiri.

Disiplin dapat dilatih. Misalnya bagi mereka yang konsisten, menjadi pola, serta memastikan bahwa mereka mengerjakan rutinitas sama setiap hari.

Berdasarkan sudut pandang astrologi, beberapa zodiak berpengaruh terhadap kepribadian seseorang.

Menurut informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (22/9) berikut lima zodiak yang mampu menjadi sosok disiplin yang menjalani kehidupannya secara seimbang. 

Capricorn adalah sosok yang suka membuat rencana dan menetapkan tujuan. Mereka perlu mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pemahaman tersebut membantu mereka tetap berpegang pada rencana dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang stabil, bahkan saat muncul godaan untuk keluar dari jalur.

Aquarius mampu membentuk kebiasaan baik dengan berfokus pada langkah-langkah kecil yang realistis. Mereka melatih diri untuk bangun lebih pagi, mengkonsumsi makanan sehat, sampai berolahraga untuk memiliki stamina agar bisa bekerja sebaik mungkin serta mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan.

Leo mungkin akan mengkonsumsi makanan sehat. Mereka sangat disiplin soal kesehatan tubuh. Jika masih merasa lapar dan ingin menyantap makanan yang seharusnya dihindari mereka akan sabar menahannya. 

Virgo berusaha bersikap logis saat menghadapi sesuatu yang berpotensi membuat mereka keluar dari jalur. Mereka mengingatkan diri sendiri bahwa satu kesalahan tidak sepadan dengan mengorbankan seluruh usaha. Apapun bentuknya, mereka membutuhkan sesuatu yang mengingatkan tentang hal-hal yang berisiko.

Cancer menyadari bahwa mereka tidak selalu sempurna. Mereka juga justru dapat lebih mudah mempertahankan fokus terhadap tugas yang sering dikerjakan. Cancer berusaha untuk tidak menjadikan sebuah hal terlalu besar dan penting sampai satu kesalahan kecil membuat seolah-olah seluruh kehidupan menjadi berantakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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