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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 22 September 2026 | 20.10 WIB

4 Zodiak yang Perlu Cuti, Sesekali Istirahat agar Kembali Produktif Mengerjakan Berbagai Hal

Ilustrasi istirahat/Magnific - Image

Ilustrasi istirahat/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak secara alami punya kecenderungan untuk menjadi tangguh, kuat, dan ambisius.

Dorongan tersebut yang membuat mereka seolah-olah tampak tidak kenal lelah dengan gaya hidup yang super sibuk.

Namun, kondisi tersebut seringkali membuat mereka perlu mengambil jeda dengan beristirahat.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world/ yang dikutip pada (22/9) berikut empat zodiak yang perlu ambil cuti untuk bisa menjadi lebih produktif.  

Capricorn dikenal sebagai sosok pekerja keras. Mereka tidak kenal lelah dalam mengejar kesuksesan, bahkan terkadang mengorbankan kesejahteraan mental. Capricorn perlu mengingat bahwa istirahat merupakan bagian penting untuk mempertahankan kesuksesan dalam jangka panjang. Beristirahat tidak hanya membantu mengisi kembali energi, tetapi juga memberikan sudut pandang baru.

Virgo merupakan sosok perfeksionis yang sangat memperhatikan detail. Virgo bekerja secara berlebihan karena sulit meninggalkan pekerjaan yang belum selesai atau hasil yang menurut mereka belum sempurna. Beristirahat secara rutin membantu virgo melepaskan diri sejenak, bersantai, dan melihat gambaran yang lebih besar.

Aries dikenal memiliki energi yang besar dan berani mengambil inisiatif. Namun, dorongan terus menerus dapat menyebabkan burnout dan frustasi. Aries akan sangat terbantu dengan istirahat sesekali. Mereka dapat menenangkan diri, kembali fokus, dan mengejar tujuan dengan energi jernih.

Scorpio menjalani kehidupan dengan dorongan dan tekad yang kuat. Bagi keempat zodiak tersebut, beristirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Istirahat memungkinkan mereka kembali menjalani aktivitas dengan energi baru, pikiran jernih, dan perasaan yang lebih tenang. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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