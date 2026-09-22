Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 22 September 2026 | 18.07 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan melalui Aquarius mengingatkan Sagitarius untuk lebih menghargai perasaan orang lain.

Cobalah menjadi pendengar yang baik dan pahami sudut pandang orang di sekitar sebelum memberikan tanggapan. Sikap tersebut dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis.

Dalam urusan kesehatan, aktivitas fisik seperti jogging atau olahraga ringan dapat memberikan manfaat bagi tubuh sekaligus membantu membuat pikiran lebih rileks.

Hari ini juga membawa energi positif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi Sagitarius yang sedang mencari hubungan istimewa, ada peluang untuk memulai sesuatu yang menjanjikan.

Di tempat kerja, jangan ragu menyampaikan gagasan dan pendapat secara terbuka. Ide yang Anda miliki dapat membuat orang lain lebih menghargai kemampuan Anda.

Sementara itu, melanjutkan rencana perjalanan yang sebelumnya tertunda dapat memberikan pengalaman yang bermanfaat.

Yuk simak ramalan zodiak Sagitarius pada Rabu, 23 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Sagitarius

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Selasa, 22 September 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Selasa, 22 September 2026 | 18.01 WIB

Ramalan Zodiak Virgo untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Selasa, 22 September 2026 | 17.58 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore