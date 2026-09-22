Ramalan Zodiak Capricorn 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi menghadapi hari yang cukup berat.
Rasa lesu dan kebingungan mental mungkin membuat aktivitas terasa lebih sulit dari biasanya, sehingga menjaga pikiran tetap positif menjadi penting.
Tekanan juga berpotensi muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, keuangan, hingga kesehatan.
Capricorn perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengendalikan emosi agar persoalan yang muncul tidak semakin rumit.
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Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (22/9), dikutip dari Astroved.
Secara umum, Capricorn mungkin merasa lesu dan mengalami kebingungan mental yang cukup mengganggu.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara Anda menjalani aktivitas maupun mengambil keputusan.
Hubungan asmara berpotensi diwarnai sikap pahit terhadap pasangan. Kondisi tersebut mungkin muncul karena suasana hati dan pikiran yang sedang tidak stabil.
Karena itu, penting bagi Anda untuk menghindari luapan emosi yang dapat melukai pasangan.
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Berikan waktu untuk menenangkan diri sebelum membicarakan persoalan agar keharmonisan hubungan tetap terjaga.
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