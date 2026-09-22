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Leni Setya Wati
Selasa, 22 September 2026 | 17.48 WIB

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Aquarius mengingatkan Taurus untuk lebih memperhatikan kebutuhan diri sendiri.

Dalam menjaga kesehatan, Anda tidak perlu mengikuti setiap tren yang sedang populer. Pola makan bergizi seimbang dan olahraga rutin tetap menjadi pilihan yang lebih penting untuk menjaga kebugaran tubuh.

Di sisi sosial, jangan abaikan hubungan dengan teman-teman terdekat. Kehadiran mereka dapat menjadi sumber dukungan ketika Anda menghadapi berbagai situasi. Kehidupan asmara Taurus juga mulai menunjukkan peluang baru yang menarik.

Dalam pekerjaan, tanggung jawab tambahan mungkin datang kepada Anda. Meski pada awalnya terasa menantang, tugas tersebut berpotensi membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar di masa mendatang.

Sementara itu, sebuah momen emosional dapat membawa Anda kembali ke tempat yang memiliki arti khusus.

Yuk simak ramalan zodiak Taurus secara lebih lengkap pada Rabu, 23 September 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Taurus

Pengaruh Mars mendorong Taurus untuk lebih percaya diri dalam urusan asmara. Jangan biarkan pengalaman kurang menyenangkan dari hubungan sebelumnya membuat Anda ragu terhadap diri sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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