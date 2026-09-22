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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.31 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Jangan Ragu Meminta Bantuan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Selasa, 22 September 2026 mengingatkan bahwa tidak semua persoalan pekerjaan harus diselesaikan seorang diri.

Keinginan untuk membuktikan kemampuan memang dapat membuat Libra bersedia mengambil banyak tanggung jawab, tetapi menerima bantuan dari orang lain bukan berarti menunjukkan ketidakmampuan.

Setiap rekan kerja memiliki pengalaman dan cara pandang yang berbeda, sehingga kolaborasi justru dapat membantu menemukan penyelesaian yang lebih efektif.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika menghadapi tugas yang terasa rumit, Libra dapat membuka pembicaraan dengan rekan kerja yang dianggap memiliki pengalaman atau kemampuan sesuai dengan persoalan tersebut.

Jelaskan bagian yang menjadi kendala secara langsung agar orang lain dapat memahami bantuan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan.

Menyimpan kesulitan pekerjaan terlalu lama karena takut dinilai kurang mampu justru dapat membuat masalah menjadi semakin sulit ditangani.

Komunikasi yang terbuka dapat membantu menciptakan rasa saling percaya sekaligus membuat hubungan profesional berjalan lebih sehat.

Editor: Novia Tri Astuti
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