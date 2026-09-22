Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Jangan Ragu Meminta Bantuan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Selasa, 22 September 2026 mengingatkan bahwa tidak semua persoalan pekerjaan harus diselesaikan seorang diri.
Keinginan untuk membuktikan kemampuan memang dapat membuat Libra bersedia mengambil banyak tanggung jawab, tetapi menerima bantuan dari orang lain bukan berarti menunjukkan ketidakmampuan.
Setiap rekan kerja memiliki pengalaman dan cara pandang yang berbeda, sehingga kolaborasi justru dapat membantu menemukan penyelesaian yang lebih efektif.
Ketika menghadapi tugas yang terasa rumit, Libra dapat membuka pembicaraan dengan rekan kerja yang dianggap memiliki pengalaman atau kemampuan sesuai dengan persoalan tersebut.
Jelaskan bagian yang menjadi kendala secara langsung agar orang lain dapat memahami bantuan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan.
Menyimpan kesulitan pekerjaan terlalu lama karena takut dinilai kurang mampu justru dapat membuat masalah menjadi semakin sulit ditangani.
Komunikasi yang terbuka dapat membantu menciptakan rasa saling percaya sekaligus membuat hubungan profesional berjalan lebih sehat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022