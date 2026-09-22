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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.24 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Selasa, 22 September 2026: Jangan Hanya Mengandalkan Keberuntungan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Leo pada Selasa, 22 September 2026 membawa peluang yang perlu diimbangi dengan usaha dan kesungguhan.

Kesempatan yang datang memang dapat membantu membuka jalan menuju perkembangan profesional, tetapi hasil yang memuaskan tetap membutuhkan persiapan serta kerja yang konsisten.

Karena itu, Leo sebaiknya tidak hanya berharap pada kondisi yang menguntungkan ketika menghadapi target maupun tanggung jawab pekerjaan.

Berikut ramalan karier zodiak Leo pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo dapat memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk menyusun langkah kerja dengan lebih terencana.

Tentukan pekerjaan yang menjadi prioritas dan persiapkan setiap kebutuhan sebelum mengambil tindakan agar kesempatan yang muncul tidak terlewat begitu saja.

Jika sedang mengejar pencapaian tertentu, jangan terburu-buru karena persiapan yang matang dapat membantu mengurangi kesalahan sekaligus membuat proses berjalan lebih terarah.

Dalam menghadapi persoalan di lingkungan kerja, Leo juga perlu mengendalikan respons emosional.

Editor: Novia Tri Astuti
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