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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 19.57 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak capricorn perlu menanamkan kepercayaan diri dan optimisme. Ini adalah waktu yang tepat untuk meminimalkan gangguan, sehingga capricorn dapat berkonsentrasi dan fokus pada tugas. 

Kerjakan satu hal dalam satu waktu, satu langkah dalam satu waktu, dan capricorn akan dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, menjadi lebih terorganisir dan sistematis mungkin bermanfaat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 21 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Hubungan asmara saat ini akan membuat zodiak capricorn dalam suasana hati yang bahagia. Terkait karir, gunakan keterampilan manajemen serta pemikiran yang positif untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, capricorn perlu tetap fokus saat bertindak dan tidak membiarkan pikiran teralihkan untuk menghindari cedera. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengarahkan kembali investasi serta mempertimbangkan untuk melakukan donasi.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara akan menambah bumbu dalam hidup dan membuat capricorn dalam suasana hati yang bahagia. 

Ada indikasi bahwa capricorn akan menikmati kebersamaan dengan pasangan saat melakukan perjalanan wisata. Hal ini akan menyegarkan energi, gairah, dan memberi kalian berdua kesempatan untuk saling memahami dengan baik.

Karir Capricorn

Peluang mendapatkan promosi dengan tanggung jawab tambahan sangat tinggi. Inilah saatnya capricorn menggunakan keterampilan manajemen dan pemikiran yang positif, untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 

Pada saat yang sama, perhatikan keterbatasanmu dan jangan berkecil hati jika beberapa ide dan strategimu gagal memberikan hasil yang diharapkan.

Kesehatan Capricorn

Berhati-hatilah saat mengemudi dan menangani benda yang tajam. Cobalah untuk tidak membiarkan pikiran melayang dan teralihkan. Untuk menghindari cedera ringan, capricorn perlu tetap fokus saat bertindak. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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