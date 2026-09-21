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Leni Setya Wati
Senin, 21 September 2026 | 19.40 WIB

Ramalan Zodiak Aries Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Aries (21 Maret–19 April) mendapat dorongan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan.

Pengaruh Bulan di Capricorn membuat komunikasi menjadi hal penting, terutama ketika ada sesuatu yang selama ini Anda simpan sendiri.

Melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki dalam waktu cukup lama dapat membantu menenangkan pikiran sekaligus mengembalikan energi.

Gunakan waktu ini untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi hari-hari berikutnya.

Dalam mengejar impian, Aries perlu ingat bahwa keinginan saja tidak cukup. Dibutuhkan kerja keras, konsistensi, dan langkah nyata agar tujuan dapat diwujudkan.

Jika Anda sedang menyukai seseorang, mungkin sudah waktunya mengungkapkan perasaan.

Sementara dalam urusan finansial, gunakan uang secara bijak dan jangan mengabaikan pentingnya menghargai waktu.

Dilansir dari Astrotalk, berikut ramalan lengkap zodiak Aries pada Selasa, 22 September 2026.

Cinta Aries

Bagi Aries yang sedang menyukai seseorang, pengaruh Bulan mendorong Anda untuk lebih jujur terhadap perasaan sendiri.

Daripada terus menyembunyikan apa yang dirasakan, cobalah mengungkapkannya dengan cara yang tepat.

Berbagi isi hati secara terbuka dapat memberikan kesempatan bagi hubungan untuk berkembang. Namun, tetap hormati respons dan keputusan orang yang Anda sukai.

Sementara bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, komunikasi yang jujur dapat membantu mempererat hubungan dan mencegah kesalahpahaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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