Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 19.29 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak taurus sangat dihormati karena kecerdasan bisnis yang kuat dan pendekatan yang lugas dalam memecahkan masalah. Kesuksesan baru-baru ini mungkin sedang mempersiapkan taurus untuk lompatan berikutnya menuju perkembangan karir. 

Terbukalah terhadap peluang yang muncul. Hari ini mungkin dipenuhi dengan berbagai macam komunikasi dari teman-teman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 21 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus mengendalikan reaksi terhadap pasangan dan tidak bersikap agresif kepadanya. Terkait karir, kerja keras membuahkan hasil dan taurus akan mendapatkan bonus yang pantas didapatkan.

Sementara itu, berhati-hatilah saat mengemudi dan gunakan helm jika bepergian menggunakan sepeda motor. Terkait keuangan, properti adalah pilihan yang sangat baik untuk taurus jika ingin berinvestasi. 

Cinta Taurus 

Taurus perlu memahami perbedaan antara bersikap tegas dan agresif. Taurus cenderung bersikap agresif hari ini, jadi kendalikan reaksimu terhadap pasangan. Bersikap agresif hanya akan menghasilkan keburukan, jadi bijaklah dalam hal ini.

Karir Taurus

Hari ini adalah hari keberuntungan bagi taurus yang berbisnis dan berurusan dengan klien luar negeri. Bisa jadi, kerja keras taurus membuahkan hasil dan taurus akan mendapatkan bonus. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 19.19 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Senin, 21 September 2026 | 18.40 WIB

Ramalan Taurus Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Hadapi Tantangan dengan Pikiran Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Taurus Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Hadapi Tantangan dengan Pikiran Terbuka

Senin, 21 September 2026 | 17.37 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore