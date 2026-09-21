Ramalan Zodiak Taurus 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Zodiak taurus sangat dihormati karena kecerdasan bisnis yang kuat dan pendekatan yang lugas dalam memecahkan masalah. Kesuksesan baru-baru ini mungkin sedang mempersiapkan taurus untuk lompatan berikutnya menuju perkembangan karir.
Terbukalah terhadap peluang yang muncul. Hari ini mungkin dipenuhi dengan berbagai macam komunikasi dari teman-teman.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 21 September 2026.
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Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus harus mengendalikan reaksi terhadap pasangan dan tidak bersikap agresif kepadanya. Terkait karir, kerja keras membuahkan hasil dan taurus akan mendapatkan bonus yang pantas didapatkan.
Sementara itu, berhati-hatilah saat mengemudi dan gunakan helm jika bepergian menggunakan sepeda motor. Terkait keuangan, properti adalah pilihan yang sangat baik untuk taurus jika ingin berinvestasi.
Cinta Taurus
Taurus perlu memahami perbedaan antara bersikap tegas dan agresif. Taurus cenderung bersikap agresif hari ini, jadi kendalikan reaksimu terhadap pasangan. Bersikap agresif hanya akan menghasilkan keburukan, jadi bijaklah dalam hal ini.
Karir Taurus
Hari ini adalah hari keberuntungan bagi taurus yang berbisnis dan berurusan dengan klien luar negeri. Bisa jadi, kerja keras taurus membuahkan hasil dan taurus akan mendapatkan bonus.
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Jawa Pos
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