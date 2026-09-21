Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)
JawaPos.com - Kepercayaan diri zodiak aries mungkin terguncang karena cenderung bermimpi terlalu besar. Ketika aspirasi menjadi mustahil untuk dicapai, aries harus mundur selangkah. Mimpi sangat penting dalam hidup, oleh karena itu jangan menyerah.
Buat harapanmu tetap realistis dan bersikaplah praktis. Konsentrasikan pada tujuan yang dapat dikelola dan majulah secara perlahan dan mantap. Tidak ada yang mudah dalam hidup, jadi aries harus bekerja keras untuk mencapai tujuan.
Saat merasa bingung, zodiak taurus akan mendapatkan kejelasan pikiran dan ketegasan dalam berpikir. Taurus dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan semua proyek yang tertunda dan mencatat setiap poin yang muncul untuk mengerjakan proyek baru sebelum melupakannya.
Keraguan akan hilang dan taurus tahu betul apa yang harus dilakukan. Ini adalah fase dimana taurus akan mengetahui bagaimana kesuksesan diraih.
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Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Senin, 21 September 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries harus berani dan terus terang jika ingin menunjukkan kepedulian kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, perkuat diri sendiri dengan memperoleh keterampilan baru untuk meningkatkan prospek karir.
Sementara itu, patuhi semua aturan lalu lintas saat mengemudi atau berjalan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.
Cinta Aries
Mencari hadiah sempurna untuk seseorang dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Namun, aries harus berani dan terus terang jika tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepedulian kepada seseorang yang disukai. Jangan malu dan ungkapkan keinginan hatimu untuk memulai perjalanan cinta.
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