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Irfan Ferdiansyah
Senin, 21 September 2026 | 00.15 WIB

Rezeki Terus Mengalir, 6 Shio Ini Diramal Mengalami Peningkatan Finansial

seseorang yang diberkahi kekayaan tak bertepi./ Freepik/volodymyr-t - Image

seseorang yang diberkahi kekayaan tak bertepi./ Freepik/volodymyr-t

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan rezeki setiap orang kerap digambarkan memiliki fase yang berbeda. Ada masa ketika peluang terasa terbatas, tetapi ada pula periode yang dipercaya membawa lebih banyak kesempatan.

Sejumlah ramalan bahkan menyebut beberapa shio sedang berada dalam fase yang penuh peluang, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan kondisi finansial.

Dalam kepercayaan tradisional tersebut, keberuntungan biasanya tidak hanya dikaitkan dengan faktor kelahiran, tetapi juga dengan karakter seperti ketekunan, keberanian, kecerdikan, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut sedang menikmati peruntungan finansial dan berpeluang mengalami peningkatan kemakmuran.

Berikut daftarnya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus kerap digambarkan sebagai sosok cerdas dengan kemampuan membaca peluang yang cukup baik.

Mereka disebut memiliki naluri bisnis dan kecermatan dalam menentukan langkah, terutama ketika berkaitan dengan pekerjaan atau keuangan.

Dalam ramalan yang dikutip, kemampuan tersebut menjadi salah satu alasan Shio Tikus dipercaya dapat menemukan kesempatan yang menguntungkan.

Pemasukan disebut berpotensi bertambah melalui usaha, pekerjaan, maupun peluang finansial lainnya. Jika dikelola dengan bijaksana, hasil yang diperoleh juga dipercaya dapat menjadi bekal untuk masa depan keluarga.

2. Shio Naga

Naga merupakan salah satu simbol yang cukup kuat dalam budaya dan astrologi Tiongkok. Shio ini sering dikaitkan dengan keberanian, kewibawaan, dan ambisi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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