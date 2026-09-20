Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Minggu, 20 September 2026: Bedakan Kebutuhan dan Keinginan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Keuangan Gemini pada Minggu, 20 September 2026, perlu dikelola dengan lebih cermat terutama dalam membedakan kebutuhan yang penting dan keinginan pribadi.
Hari Minggu dapat dimanfaatkan untuk meninjau kembali penggunaan uang selama beberapa waktu terakhir.
Gemini dapat mulai dengan mencatat kebutuhan pokok, kewajiban yang harus dibayarkan, serta berbagai pengeluaran kecil yang sering tidak terasa.
Satu pengeluaran kecil mungkin tidak memberikan dampak besar ketika hanya terjadi sesekali.
Namun, jika dilakukan berulang kali, jumlahnya dapat menjadi cukup besar dan mengurangi dana yang sebenarnya dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting.
Gemini juga sebaiknya tidak membiarkan suasana hati menentukan keputusan ketika ingin menggunakan uang.
Rasa bosan atau keinginan mencari hiburan terkadang dapat mendorong seseorang melakukan pembelian secara spontan.
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Jawa Pos
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