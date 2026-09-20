5 Weton Unggulan Kekayaannya Jatuh Melimpah Ruah Sebab Hidupnya Tak Pelit Bersedekah Menurut Primbon

seseorang yang hartanya tak tertakar./ Freepik/senivpetro
JawaPos.com - Dalam ajaran primbon Jawa, rezeki dianggap bukan hanya hasil dari kerja keras dan kecerdasan, melainkan juga merupakan cerminan dari karakter, perilaku, dan karma baik yang dimiliki.
Ada keyakinan kuat bahwa individu yang dermawan dalam bersedekah akan senantiasa dilimpahi rezeki.
Uang yang digunakan untuk membantu orang lain justru akan kembali sebagai berkah yang lebih besar.
Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, di antara banyak weton kelahiran, lima di antaranya dianggap sebagai "weton unggulan" yang selalu dikelilingi oleh rezeki.
Mereka tidak pernah merasa kekurangan meski sering berbagi, karena alam semesta akan senantiasa memberikan keberlimpahan.
Mari kita jelajahi lima weton yang diyakini memiliki kekayaan yang tidak terukur berdasarkan primbon Jawa.
1. Weton Senin Legi – Rezeki Mengalir Karena Hati yang Dermawan
Orang yang lahir pada Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang empatik.
Dalam primbon, weton ini diyakini membawa energi positif dan ketenangan, sehingga kehadirannya sering memberikan rasa nyaman bagi orang di sekitarnya.
Keunggulan utama mereka adalah suka membantu tanpa mengharapkan imbalan.
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