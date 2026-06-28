Berkah dari Sedekah dan Berbuat Baik, 6 Shio Ini Bakal Terima Balasan Rezeki dalam Hitungan Hari

JawaPos.com – Bersedekah memang bukan cara instan untuk memperoleh kekayaan, tetapi banyak orang meyakini bahwa kebiasaan berbagi dapat menghadirkan keberkahan dan membuka berbagai peluang baik dalam kehidupan.

Karena itu, tidak ada salahnya menjadikan sedekah sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Selain membantu sesama, tindakan tersebut juga diyakini membawa manfaat dan nilai positif bagi diri sendiri.

Dalam tradisi Tiongkok, sedekah kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan, termasuk dalam urusan usaha dan bisnis. Tak sedikit pelaku usaha yang menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai bentuk berbagi sekaligus harapan akan kelancaran rezeki.

Mengutip Naurakom, terdapat enam shio yang disebut berpeluang meraih kekayaan, kesuksesan, serta limpahan rezeki setelah rutin melakukan perbuatan baik dan gemar bersedekah.

1. Kelinci

Shio Kelinci dikenal penuh dengan kelembutan dan kebaikan hati.

Mereka cenderung memiliki keberuntungan finansial yang baik.

Namun, agar berhasil dalam mengelola keuangan mereka dianjurkan untuk sering bersedekah dengan memberikan sedikit dari apa yang dimilikinya.

Nanti mereka dapat memperoleh lebih banyak rezeki dan keuntungan finansial.