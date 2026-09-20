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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 16.02 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Minggu, 20 September 2026: Komunikasi Terbuka Jaga Hubungan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Minggu, 20 September 2026, membutuhkan keterbukaan agar tekanan kecil dalam hubungan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih rumit.

Virgo yang sudah memiliki pasangan mungkin merasa bahwa harapan atau tuntutan dari orang yang dicintai belakangan terasa lebih besar dibandingkan biasanya.

Kondisi tersebut dapat membuat Virgo memilih mengalah demi menjaga suasana tetap tenang, tetapi terlalu sering mengabaikan kebutuhan diri sendiri justru dapat menimbulkan beban emosional.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo tidak harus selalu menyetujui semua keinginan pasangan hanya untuk menghindari perbedaan pendapat.

Hubungan yang sehat tetap membutuhkan kesempatan bagi kedua pihak untuk menyampaikan keinginan, batas pribadi, dan hal-hal yang membuat mereka merasa nyaman.

Ketika terdapat sesuatu yang mengganggu pikiran, Virgo sebaiknya membicarakannya dengan cara yang tenang daripada terus menyimpan perasaan.

Menahan kekecewaan atau rasa tidak nyaman terlalu lama dapat membuat masalah kecil berubah menjadi tekanan yang semakin sulit dikendalikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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