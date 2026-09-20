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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 20 September 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius akan dipenuhi dengan energi positif dan vitalitas. Kedamaian mental juga akan menyelimuti pikiran Sagitarius. 

Hari ini adalah waktu terbaik untuk fokus pada aktivitas dan melakukan perbaikan yang diperlukan dalam karir. 

Cobalah untuk menikmati hari bersama orang-orang terkasih. Hal ini akan membantu Sagitarius mengumpulkan nuansa positif dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, manfaatkan waktu luangmu sebaik-baiknya untuk melakukan pekerjaan kreatif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 20 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu menikmati dan menghargai setiap momen yang dilalui bersama pasangan. Terkait karir, Sagitarius harus belajar untuk mengabaikan orang-orang yang tidak kooperatif dan melanjutkan pekerjaan sendiri.

Sementara itu, berhati-hatilah karena gangguan pencernaan mungkin menyebabkan Sagitarius kesulitan. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.

Cinta Sagitarius

Sagitarius mungkin akan larut dalam kenangan manis bersama pasangan saat memikirkannya. Saat ini, Sagitarius mungkin mendambakan kehadirannya. 

Editor: Candra Mega Sari
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