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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 20 September 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio merasa ceria dan antusias. Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman bank, mungkin Scorpio akan mendengar kabar baik hari ini. 

Meskipun butuh waktu lama untuk mendapatkannya, tetapi ketekunan Scorpio telah membuahkan hasil. Cobalah mengelola dana dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya mungkin tidak akan bertahan selamanya. 

Selain itu, Scorpio tidak akan mengalami tekanan rutin dari atasan di tempat kerja. Sebagai konsekuensinya, Scorpio akan dapat mencapai tujuan jauh lebih cepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 20 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio perlu mengungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari kepedulianmu. Terkait karir, Scorpio akan sukses dalam semua pekerjaan yang berhubungan dengan publik.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menghindari sakit perut. Pada ranah keuangan, jangan menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan karena ada indikasi kerugian finansial.

Cinta Scorpio

Pastikan menjadi teman yang setia dan baik bagi pasangan. Jika memungkinkan, ungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari kepedulianmu padanya. Selain berbagi momen serius dan penuh kasih sayang, bersenang-senanglah bersama.

Editor: Candra Mega Sari
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