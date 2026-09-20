Ramalan Zodiak Libra 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin akan melayang di alam mimpi. Hal ini sebagai mungkin akibat dari ketegangan yang dirasakan selama beberapa hari terakhir, yang membuat Libra ingin melarikan diri.
Tidak akan membantu jika Libra hanya duduk dan menyerah pada perubahan suasana hati. Ini adalah saat yang tepat untuk bekerja keras. Dorong diri sendiri dan Libra akan melihat peningkatan signifikan dalam produktivitas bekerja.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Minggu, 20 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra bisa merencanakan perjalanan menyenangkan ke tempat yang tenang bersama pasangan. Terkait karir, manfaatkan semua kemampuanmu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Sementara itu, hindari makan berlebihan dan patuhi pola makan yang baik untuk mencegah sakit perut. Terkait keuangan, pendapatan Libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.
Cinta Libra
Libra mungkin akan terpesona oleh kepribadian pasangan yang kuat. Untuk menikmati kebersamaan, Libra sebaiknya merencanakan perjalanan yang menyenangkan ke tempat yang tenang bersamanya.
Hal ini juga akan memungkinkan kalian berdua untuk saling mengenal lebih baik. Selain itu, ini akan mendorong Libra dan pasangan untuk memberikan semangat baru ke dalam hubungan asmara.
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