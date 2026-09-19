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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 20.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo untuk Besok Minggu, 20 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo hari ini mengingatkan Anda untuk tidak merasa harus memahami atau menyelesaikan persoalan emosional semua orang.
Pengaruh Bulan di Sagitarius mendorong Leo untuk lebih bijak dalam mengatur energi dan tidak membebani diri secara berlebihan.

Jika tubuh mulai terasa lelah, berikan waktu untuk beristirahat atau lakukan aktivitas fisik ringan. Dalam mengejar tujuan, hindari keinginan mendapatkan hasil secara instan dengan mengambil jalan pintas.

Dalam kehidupan pribadi, seseorang yang baru dikenal berpotensi perlahan menjadi bagian penting dalam perjalanan Anda.

Di tempat kerja, mencoba cara berbeda dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang selama ini tertunda.

Sementara itu, rencana perjalanan yang telah dibuat mungkin membutuhkan sedikit penyesuaian. Berikut ramalan lengkap Leo dilansir dari Astrotalk.

Cinta Leo

Kehidupan asmara Leo berpotensi menghadirkan kejutan menarik. Pengaruh Venus membuka peluang hadirnya seseorang dengan karakter yang baik dan pendekatan yang berbeda dalam memandang hubungan.

Bagi Leo yang masih lajang, pertemuan dengan orang baru dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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