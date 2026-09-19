Ramalan Zodiak Capricorn 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, aktivitas sosial akan membuat zodiak Capricorn bahagia. Capricorn akan menghargai perubahan yang terjadi dalam hidup baru-baru ini.

Sesuai dengan horoskop harian, luangkan waktu untuk berkonsentrasi pada jalan di depan, dan jangan ragu untuk menjelajahi jalan intelektual baru. Pertimbangkan untuk melakukan semua hobimu dan hargai semuanya.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 19 September 2026.



Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn bisa mewujudkan keinginan untuk melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan. Terkait karir, Capricorn berpotensi menghasilkan banyak keuntungan jika menjalin kemitraan dengan pasangan.



Sementara itu, sebaiknya konsumsi makanan yang sederhana karena Capricorn mungkin mengalami masalah pencernaan. Terkait keuangan, tahan keinginan untuk membeli barang mewah yang akan menguras isi dompetmu dalam waktu dekat.

Cinta Capricorn

Capricorn merasa ingin mengesampingkan semua tanggung jawab dan menghabiskan waktu romantis bersama pasangan. Capricorn dan pasangan ingin melakukan apa pun untuk melepaskan diri dari rutinitas.