Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 18 September 2026 | 21.24 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Waspada dan bersiaplah menghadapi hal-hal tak terduga, zodiak cancer. Orang-orang mungkin bertindak gegabah, jadi ikuti saja arusnya. 

Seperti biasa, cancer memiliki kemampuan luar biasa untuk menghadapi tantangan dan tetap lolos tanpa cedera. Hanya saja, berhati-hatilah agar orang lain tidak mengambil alih kendali. Tetaplah tenang sambil tetap mengendalikan setiap tindakanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 18 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang yang dikagumi. Terkait karir, cancer perlu bekerja keras untuk memenuhi harapan perusahaan dalam menyelesaikan banyak tanggung jawab.

Sementara itu, perhatikan makanan yang dikonsumsi agar masalah pencernaan dan stres tidak semakin parah. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan ketat jika cancer tidak ingin menghabiskan anggaran berlebih.

Cinta Cancer

Hari ini, keluarlah dari zona nyamanmu dan ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya kepada seseorang yang dikagumi. 

Jangan takut, karena perasaan yang cancer ungkapkan hari ini kemungkinan besar akan memberikan hasil yang sangat positif dalam kehidupan romantis. Dia akan bersemangat dan bersedia membalas perasaanmu.

Karir Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 18 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 18 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 18 September 2026 | 21.22 WIB

Ramalan Zodiak Aries 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 18 September 2026 | 21.20 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 18 September 2026 | 21.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore