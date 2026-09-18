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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 18 September 2026 | 21.11 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak gemini akan menemukan cara untuk menyelesaikan kesulitan yang membuat keluarga tidak bahagia. 

Jika berhasil menemukan solusinya, jangan terburu-buru untuk menerapkannya. Kemungkinan besar, hal ini akan terjadi pada hari ini. Pastikan untuk tetap tenang dan berkomunikasi dengan anggota keluarga. 

Menjaga komunikasi tetap terbuka adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kebencian. Cobalah untuk mengambil langkah-langkah yang berani dan berhati-hati saat menyelesaikan masalah ini.

Cancer yang terhormat, karena Bulan berada di Scorpio Hari ini mungkin hari yang luar biasa bagi zodiak cancer, jadi manfaatkanlah. Cancer mungkin akan merasakan emosi yang lebih stabil dan perasaan sejahtera yang lebih luas. 

Kepercayaan diri cancer tinggi, dan cancer akan merasa cukup kuat. Meskipun energi ini lembut, jika mampu menyelaraskannya sejak awal dan membuat strategi untuk apa yang ingin dilakukan, cancer akan sangat produktif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 18 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu memanfaatkan hari yang baik ini untuk memberi dan menerima cinta dari pasangan. Terkait karir, hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk mewujudkan pergantian karir.

Sementara itu, hindari sakit perut dengan berolahraga untuk meringankan gejalanya. Terkait keuangan, buatlah rencana pengeluaran dan jangan menghabiskan semuanya demi membeli barang mewah. 

Cinta Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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