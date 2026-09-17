Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 17 September 2026: Nikmati Proses Tanpa Terburu-buru

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 17 September 2026, mengajarkan bahwa tidak semua hubungan harus segera memiliki kepastian.
Jika saat ini sedang dekat dengan seseorang, berikan waktu agar hubungan berkembang secara alami tanpa terlalu sering memikirkan ke mana arahnya.
Capricorn mungkin terbiasa ingin mengetahui hasil sebelum benar-benar menjalani proses, tetapi dalam urusan asmara kebiasaan tersebut justru dapat membuat hubungan terasa seperti sesuatu yang harus segera diselesaikan.
Mengenal seseorang membutuhkan waktu untuk melihat karakter, kebiasaan, cara berkomunikasi, serta bagaimana masing-masing pihak menghadapi perbedaan.
Karena itu, jangan merasa harus segera menentukan apakah seseorang akan menjadi pasangan hanya karena kedekatan sudah mulai terasa nyaman.
Biarkan percakapan berlangsung secara bertahap dan perhatikan bagaimana hubungan tersebut berkembang dari waktu ke waktu.
Capricorn juga tidak perlu memaksakan diri untuk membuka seluruh perasaan sekaligus.
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Jawa Pos
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