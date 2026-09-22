Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 01.22 WIB

5 Zodiak yang Berpeluang Mendapat Rezeki Lebih Besar Saat Venus di Scorpio hingga 25 Oktober 2026

Ilustrasi zodiak yang berpeluang mendapat rezeki saat Venus di Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Lima zodiak diprediksi memiliki peluang finansial yang lebih terbuka ketika Venus berada di Scorpio hingga 25 Oktober 2026.

Dalam astrologi, Venus memang identik dengan cinta, keindahan, dan hubungan. Namun, kehadirannya di Scorpio juga dipercaya dapat membawa perhatian pada urusan materi, penghasilan, serta peluang untuk meningkatkan kondisi keuangan.

Scorpio dikenal sebagai zodiak yang intens, penuh daya tarik, dan memiliki energi yang kuat. Ketika Venus melintasi zodiak berelemen air ini, energi tersebut dipercaya dapat membantu seseorang melihat peluang yang sebelumnya tidak disadari.

Hal-hal yang sebelumnya terasa tertutup atau sulit dijangkau bisa mulai menunjukkan jalan keluar.

Bagi lima zodiak yang dirangkum dari laman YourTango berikut, periode ini dapat menjadi momentum untuk lebih berani mengambil kesempatan yang berkaitan dengan karier dan finansial.

1. Scorpio

Scorpio menjadi salah satu zodiak yang mendapat perhatian besar ketika Venus berada di wilayahnya hingga 25 Oktober 2026. Periode ini dipercaya membuka berbagai kemungkinan baru dalam urusan finansial.

Menurut astrolog Helena Hathor, peluang yang sebelumnya terasa sulit dijangkau bisa mulai terbuka. Dukungan dari keluarga maupun orang-orang di sekitar juga berpotensi memberikan manfaat, termasuk kemungkinan mendapatkan kembali uang yang sebelumnya dipinjamkan.

Bukan hanya soal keuangan, Venus juga meningkatkan daya tarik Scorpio. Anda bisa lebih mudah mendapatkan perhatian dan pengakuan, termasuk dalam lingkungan profesional.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Rabu, 23 September 2026: Hindari Pikiran Negatif dan Siapkan Rencana - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Rabu, 23 September 2026: Hindari Pikiran Negatif dan Siapkan Rencana

Selasa, 22 September 2026 | 23.20 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 22 September 2026: Kurangi Kebiasaan Membandingkan Diri - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 22 September 2026: Kurangi Kebiasaan Membandingkan Diri

Selasa, 22 September 2026 | 19.52 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Selasa, 22 September 2026: Siapkan Dana Sebelum Bertindak - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Selasa, 22 September 2026: Siapkan Dana Sebelum Bertindak

Selasa, 22 September 2026 | 19.51 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore