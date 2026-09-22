5 Zodiak yang Berpeluang Mendapat Rezeki Lebih Besar Saat Venus di Scorpio hingga 25 Oktober 2026

Ilustrasi zodiak yang berpeluang mendapat rezeki saat Venus di Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Lima zodiak diprediksi memiliki peluang finansial yang lebih terbuka ketika Venus berada di Scorpio hingga 25 Oktober 2026.

Dalam astrologi, Venus memang identik dengan cinta, keindahan, dan hubungan. Namun, kehadirannya di Scorpio juga dipercaya dapat membawa perhatian pada urusan materi, penghasilan, serta peluang untuk meningkatkan kondisi keuangan.

Scorpio dikenal sebagai zodiak yang intens, penuh daya tarik, dan memiliki energi yang kuat. Ketika Venus melintasi zodiak berelemen air ini, energi tersebut dipercaya dapat membantu seseorang melihat peluang yang sebelumnya tidak disadari.

Hal-hal yang sebelumnya terasa tertutup atau sulit dijangkau bisa mulai menunjukkan jalan keluar.

Bagi lima zodiak yang dirangkum dari laman YourTango berikut, periode ini dapat menjadi momentum untuk lebih berani mengambil kesempatan yang berkaitan dengan karier dan finansial.

1. Scorpio

Scorpio menjadi salah satu zodiak yang mendapat perhatian besar ketika Venus berada di wilayahnya hingga 25 Oktober 2026. Periode ini dipercaya membuka berbagai kemungkinan baru dalam urusan finansial.

Menurut astrolog Helena Hathor, peluang yang sebelumnya terasa sulit dijangkau bisa mulai terbuka. Dukungan dari keluarga maupun orang-orang di sekitar juga berpotensi memberikan manfaat, termasuk kemungkinan mendapatkan kembali uang yang sebelumnya dipinjamkan.