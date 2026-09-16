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Leni Setya Wati
Rabu, 16 September 2026 | 21.38 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok, Kamis 17 September 2026: Berani Menyuarakan Hak, Mulai Menata Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan bintang Virgo menunjukkan bahwa pengaruh Bulan di Scorpio mendorong Anda untuk meluangkan waktu memahami dan mengelola emosi.

Jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika perasaan sedang tidak stabil. Berikan diri sendiri ruang untuk berpikir dengan lebih tenang.

Dalam hal kehidupan sehari-hari, Virgo juga perlu mulai lebih memperhatikan pola makan. Pastikan kebutuhan makan tetap terpenuhi secara teratur dan tambahkan sayuran dalam menu harian.

Sementara itu, ada peluang menarik dalam kehidupan asmara. Virgo mungkin bertemu seseorang yang membuat perhatian tertuju pada hubungan cinta.

Di tempat kerja, Anda juga disarankan untuk berani menyuarakan hak dan menghargai hasil kerja sendiri.

Selain itu, rencana untuk pindah rumah mungkin mulai muncul dalam pikiran. Jika memang ingin mewujudkannya, persiapkan kondisi finansial sejak awal.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini ramalan lengkap untuk kamu yang berzodiak Virgo.

Horoskop Cinta Virgo

Editor: Novia Tri Astuti
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