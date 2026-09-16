Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 16 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Yuka777)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Rabu, 16 September 2026, mengingatkan bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.
Virgo mungkin terbiasa menyelesaikan berbagai pekerjaan terlebih dahulu sebelum memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak.
Kebiasaan tersebut dapat membuat waktu istirahat terus tertunda tanpa disadari hingga tubuh mulai kehilangan energi.
Jika tubuh mulai terasa lelah, Virgo sebaiknya tidak langsung menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang harus diabaikan.
Rasa lelah merupakan alasan untuk memberikan jeda agar tubuh memiliki kesempatan memulihkan tenaga.
Tidak perlu menunggu sampai benar-benar tidak mampu menjalankan aktivitas baru memutuskan untuk beristirahat.
Jeda singkat di tengah rutinitas dapat membantu energi kembali dan membuat pikiran lebih siap menghadapi pekerjaan berikutnya.
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Jawa Pos
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