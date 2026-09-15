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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 15 September 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin dapat mengubah upaya menjadi sesuatu yang positif. Capricorn mungkin merasa aman secara emosional dan memiliki perasaan sejahtera yang sangat luas. 

Jika membuat strategi untuk apa yang ingin dilakukan, pada akhirnya Capricorn akan menjadi sangat produktif di penghujung hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 15 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan terkejut serta tersentuh karena menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Terkait karir, Capricorn akan mengalami mengalami kemajuan pada proyek-proyek yang sempat terhenti.

Sementara itu, kondisi kulit Capricorn menjadi lebih bersih dan terbebas dari noda atau kondisi yang lebih serius. Terkait keuangan, tahan keinginan untuk membeli barang mewah yang akan menguras isi dompetmu dalam waktu dekat.

Cinta Capricorn

Capricorn mungkin menerima hadiah tak terduga dari pasangan, hingga terkejut serta tersentuh oleh perhatiannya. Rasakan kehangatan kasih sayangnya dan balaslah dengan cara yang sama. 

Jika berusaha dalam menjaga hubungan saat ini, pasangan akan peduli kepada Capricorn sebagai balasannya. 

Editor: Candra Mega Sari
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