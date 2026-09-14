Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 14 September 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Senin, 14 September 2026, perlu mendapatkan perhatian lebih karena tubuh tidak selalu mampu mengikuti ambisi dan banyaknya aktivitas yang ingin dilakukan.
Leo mungkin merasa masih memiliki cukup tenaga untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dan rencana dalam satu hari.
Namun, ketika tubuh mulai memberikan tanda berupa rasa lelah atau kehilangan energi, Leo sebaiknya tidak mengabaikannya.
Keinginan untuk tetap aktif memang bisa menjadi hal positif, terutama bagi Leo yang terbiasa memiliki banyak target.
Namun, memaksakan diri ketika kondisi tubuh mulai menurun justru dapat membuat aktivitas terasa semakin berat.
Rasa lelah, lemas, atau tubuh yang terasa tidak bertenaga sebaiknya menjadi tanda untuk memperlambat ritme.
Tidak semua rencana harus diselesaikan dalam satu waktu.
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Jawa Pos
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