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Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 02.37 WIB

Mudah Disukai Banyak Orang, 6 Zodiak Ini Punya Pesona Sosial yang Kuat

ilustrasi zodiak yang karismatik. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang karismatik. Sumber foto: Freepik

Jawapos.com - Tidak semua orang harus berusaha keras untuk mendapatkan perhatian ketika berada di tengah banyak orang. Ada sosok yang secara alami mampu menciptakan kesan positif hanya melalui cara berbicara, bersikap, maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Mereka dianggap memiliki sifat terbuka, hangat, percaya diri, dan mampu membangun hubungan sosial dengan mudah.

Dilansir dari Economic Times, terdapat enam zodiak yang dikenal memiliki karakter karismatik serta ramah sehingga cukup mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Berikut ulasannya:

1. Leo

Leo sering digambarkan sebagai pribadi yang penuh keyakinan dan memiliki energi kuat. Keberadaan mereka mudah terasa ketika berada dalam sebuah kelompok.

Sifat hangat dan murah hati membuat Leo tidak hanya senang mendapatkan perhatian, tetapi juga mampu memberikan perhatian kepada orang lain. Mereka biasanya terlihat menonjol ketika menjadi pemimpin, tuan rumah, maupun saat berkenalan dengan orang baru.

Kepercayaan diri yang dimiliki membuat Leo tampak mudah beradaptasi dalam berbagai situasi sosial.

2. Sagitarius

Sagitarius dikenal memiliki pembawaan optimistis dan pikiran yang terbuka. Mereka biasanya mempunyai banyak cerita karena senang mencoba pengalaman baru serta menjelajahi berbagai hal.

Humor menjadi salah satu kekuatan mereka ketika berinteraksi. Sikap santai dan keberanian memulai percakapan membuat Sagitarius relatif mudah akrab dengan orang yang baru ditemui.

Ketertarikan terhadap budaya, pengalaman, dan gagasan baru juga membuat obrolan bersama Sagitarius cenderung tidak monoton.

3. Gemini

Gemini dikenal sebagai sosok yang komunikatif dan mudah menyesuaikan diri. Mereka dapat menemukan bahan pembicaraan dari berbagai topik sehingga sering terlihat menonjol dalam lingkungan sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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