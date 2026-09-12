Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Sabtu, 12 September 2026: Jaga Daya Tahan Tubuh

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian Cancer pada Sabtu, 12 September 2026.
Ramalan AstroTalk menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh melalui makanan yang lebih sehat dan seimbang agar energi tetap terjaga.
Cancer juga perlu memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat sehingga aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan lebih nyaman.
Cancer sebaiknya tidak mengabaikan pola makan hanya karena kesibukan membuat waktu terasa terbatas.
Makanan yang dikonsumsi setiap hari memiliki peran penting dalam membantu tubuh mendapatkan asupan yang dibutuhkan untuk menjalani berbagai aktivitas.
Jika selama ini Cancer sering melewatkan waktu makan atau terlalu bergantung pada makanan yang kurang bernutrisi, perubahan dapat dilakukan secara perlahan.
Tidak perlu mengubah seluruh pola makan dalam satu hari karena kebiasaan baru akan lebih mudah dipertahankan apabila dilakukan secara bertahap.
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Jawa Pos
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