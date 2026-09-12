Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 12 September 2026: Temukan Aktivitas yang Lebih Menyenangkan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Sabtu, 12 September 2026, mengajak Anda mengubah cara pandang mengenai aktivitas fisik.
Menjaga tubuh tetap bugar tidak selalu berarti harus melakukan latihan berat atau menghabiskan waktu lama di pusat kebugaran.
Yang lebih penting adalah membuat tubuh tetap aktif dan menjadikan aktivitas fisik sebagai kebiasaan yang realistis untuk dilakukan secara konsisten.
AstroTalk menyarankan Gemini mencoba kegiatan baru apabila rutinitas olahraga yang selama ini dijalani mulai terasa membosankan.
Kebosanan dapat membuat semangat berolahraga menurun sehingga Gemini perlu mencari aktivitas yang terasa lebih menyenangkan.
Jika biasanya hanya berjalan kaki, Gemini dapat mencoba yoga, bersepeda, berenang, atau aktivitas ringan lainnya sesuai kemampuan.
Tujuannya bukan memaksa tubuh mendapatkan hasil dalam waktu singkat.
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Jawa Pos
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