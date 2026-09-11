Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 11 September 2026: Sabar Hadapi Perbedaan dalam Cinta

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 11 September 2026 mungkin diwarnai perbedaan pendapat kecil dengan pasangan.
Perselisihan tersebut tidak perlu langsung dianggap sebagai tanda bahwa hubungan sedang mengalami masalah serius karena setiap pasangan pasti memiliki cara berpikir yang berbeda.
Yang lebih penting adalah bagaimana Libra dan pasangan menyikapi perbedaan tersebut tanpa saling menyalahkan atau membiarkan emosi mengambil alih.
Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, keinginan untuk selalu menjadi pihak yang benar sebaiknya mulai dikurangi.
Tidak setiap percakapan harus berakhir dengan Libra membuktikan bahwa pendapatnya paling tepat.
Terkadang, mendengarkan lebih banyak justru dapat membantu Libra memahami alasan di balik sikap atau perkataan pasangan.
Ketika mendengar sesuatu yang kurang menyenangkan, jangan langsung memberikan balasan saat emosi sedang meningkat.
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Jawa Pos
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