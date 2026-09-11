Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 11 September 2026 | 12.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Jumat, 11 September 2026: Jangan Terlalu Curiga dalam Cinta

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Jumat, 11 September 2026 mengingatkan agar tidak menjadikan setiap persoalan kecil sebagai masalah yang terlalu besar.

Scorpio memiliki kecenderungan memperhatikan banyak detail dalam hubungan, termasuk perubahan sikap atau perkataan pasangan yang sebenarnya belum tentu memiliki maksud buruk.

Ketika kondisi emosional sedang kurang stabil, hal sederhana dapat terlihat jauh lebih serius sehingga Scorpio perlu menahan diri sebelum membuat kesimpulan.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Jumat, 11 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio mungkin menjadi lebih peka terhadap berbagai perubahan kecil yang terjadi dalam hubungan.

Nada bicara pasangan yang sedikit berbeda atau pesan yang tidak dibalas secepat biasanya bisa membuat pikiran mulai mencari berbagai kemungkinan.

Namun, tidak semua perubahan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan.

Pasangan bisa saja sedang lelah, sibuk, menghadapi pekerjaan yang menumpuk, atau mempunyai masalah pribadi yang sama sekali tidak berkaitan dengan Scorpio.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Jumat, 11 September 2026: Kejutan Baru Hadir dalam Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Jumat, 11 September 2026: Kejutan Baru Hadir dalam Cinta

Jumat, 11 September 2026 | 12.49 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 11 September 2026: Pahami Kebutuhan Hati Lebih Dalam - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 11 September 2026: Pahami Kebutuhan Hati Lebih Dalam

Jumat, 11 September 2026 | 12.42 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 11 September 2026: Beri Ruang untuk Diri Sendiri - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 11 September 2026: Beri Ruang untuk Diri Sendiri

Jumat, 11 September 2026 | 12.36 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore