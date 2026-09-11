Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 11 September 2026: Pahami Kebutuhan Hati Lebih Dalam

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 11 September 2026 mengajak untuk lebih memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari sebuah hubungan.
Capricorn mungkin selama ini terlalu fokus mempertahankan hubungan agar tetap berjalan baik hingga lupa bertanya kepada diri sendiri apakah kebutuhan emosional sudah benar-benar terpenuhi.
Jangan mengabaikan perasaan hanya karena tidak ingin membuat pasangan kecewa, karena hubungan yang sehat membutuhkan keterbukaan dari kedua pihak.
Capricorn mungkin mempunyai kebiasaan berusaha menjaga hubungan tetap stabil meskipun terdapat beberapa hal yang sebenarnya masih mengganjal.
Keinginan menghindari konflik dapat membuat Capricorn memilih diam dan menyesuaikan diri dengan keadaan.
Namun, terlalu sering mengesampingkan kebutuhan pribadi justru dapat membuat perasaan tidak nyaman semakin menumpuk.
Karena itu, Capricorn perlu mulai bertanya kepada diri sendiri mengenai hal-hal yang memang dibutuhkan agar hubungan terasa lebih sehat dan seimbang.
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Jawa Pos
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