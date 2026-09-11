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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 11 September 2026 | 12.42 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 11 September 2026: Pahami Kebutuhan Hati Lebih Dalam

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 11 September 2026 mengajak untuk lebih memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari sebuah hubungan.

Capricorn mungkin selama ini terlalu fokus mempertahankan hubungan agar tetap berjalan baik hingga lupa bertanya kepada diri sendiri apakah kebutuhan emosional sudah benar-benar terpenuhi.

Jangan mengabaikan perasaan hanya karena tidak ingin membuat pasangan kecewa, karena hubungan yang sehat membutuhkan keterbukaan dari kedua pihak.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Jumat, 11 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn mungkin mempunyai kebiasaan berusaha menjaga hubungan tetap stabil meskipun terdapat beberapa hal yang sebenarnya masih mengganjal.

Keinginan menghindari konflik dapat membuat Capricorn memilih diam dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Namun, terlalu sering mengesampingkan kebutuhan pribadi justru dapat membuat perasaan tidak nyaman semakin menumpuk.

Karena itu, Capricorn perlu mulai bertanya kepada diri sendiri mengenai hal-hal yang memang dibutuhkan agar hubungan terasa lebih sehat dan seimbang.

Editor: Novia Tri Astuti
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