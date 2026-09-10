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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 06.29 WIB

Tak Mudah Boros, 5 Shio Ini Disebut Punya Cara Cerdas Menambah Kekayaan

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam urusan finansial, setiap orang memiliki kebiasaan dan strategi yang berbeda. Ada yang gemar mengambil peluang besar, sementara sebagian lainnya lebih nyaman mengumpulkan uang secara perlahan dan terencana.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio seseorang. Beberapa shio dipercaya mempunyai kecenderungan yang mendukung kemampuan mengelola uang, melihat peluang, hingga membangun kekayaan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang disebut memiliki bakat dalam mengumpulkan uang dan mengembangkan kondisi finansial. Berikut ulasannya:

1. Shio Monyet

Shio Monyet digambarkan sebagai pribadi yang tidak gegabah ketika berhadapan dengan urusan finansial. Mereka cenderung mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan.

Kebiasaan menyisihkan uang dan membuat pilihan secara matang membuat mereka mampu membangun kondisi keuangan sedikit demi sedikit. Mereka juga memiliki keinginan kuat untuk memperoleh kehidupan yang aman dan stabil.

Dalam karier, pemilik shio Monyet disebut memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemimpin, membangun usaha sendiri, atau menduduki posisi penting. Kerja keras dan perencanaan menjadi modal mereka untuk mencapai kondisi finansial yang lebih baik.

2. Shio Kerbau

Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar dan memiliki ketekunan tinggi. Mereka bersedia bekerja keras demi mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam mengelola uang, shio ini cenderung menghindari keputusan yang terlalu berisiko. Mereka lebih menyukai strategi bertahap, seperti menabung secara rutin atau memilih investasi yang dianggap lebih aman.

Ketika sudah menentukan target finansial, mereka biasanya tidak mudah berhenti di tengah jalan. Konsistensi menjadi salah satu kekuatan utama Kerbau dalam membangun kekayaan.

3. Shio Ular

Pemilik shio Ular dikenal teliti dan mampu memperhatikan berbagai detail. Karakter tersebut membuat mereka cenderung berhati-hati sebelum mengambil keputusan terkait uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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