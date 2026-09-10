Ramalan Zodiak Capricorn 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini mungkin tidak berjalan sepenuhnya sesuai keinginan. Meski begitu, tetaplah berpikir positif dan berusaha memperbaiki keadaan yang kurang ideal.

Rasa percaya diri dan fokus pada tujuan dapat membantu Capricorn melewati fase yang cukup berat. Perasaan kesepian atau tersisih mungkin muncul, tetapi kondisi tersebut hanya bersifat sementara.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (10/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, berbagai hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Jangan biarkan situasi tersebut menurunkan semangat. Kepercayaan diri yang baik dan fokus pada tujuan akan membantu Anda menghadapi tantangan dengan lebih kuat.

Cinta Capricorn Hubungan dengan pasangan mungkin diwarnai beberapa momen yang kurang menyenangkan. Perbedaan perasaan atau sudut pandang dapat membuat suasana menjadi kurang nyaman.

Cobalah untuk lebih banyak mendengarkan pasangan. Memberikan kesempatan bagi kekasih untuk menyampaikan perasaan dapat membantu meredakan ketegangan.

Karier Capricorn Tekanan pekerjaan berpotensi meningkat hari ini. Anda perlu merencanakan pekerjaan dengan baik agar seluruh tugas dapat diselesaikan tepat waktu.

Ketelitian menjadi hal penting. Periksa kembali pekerjaan yang sudah diselesaikan untuk menghindari kesalahan akibat terburu-buru.