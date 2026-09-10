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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 16.01 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Kamis, 10 September 2026: Berani Lepaskan Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Kamis, 10 September 2026 membawa pesan tentang keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi memberikan ketenangan.

Kenangan dari hubungan sebelumnya mungkin masih muncul dan membuat Scorpio merasa sulit sepenuhnya melangkah ke depan.

Namun, terlalu lama menoleh ke masa lalu dapat membuat Scorpio kehilangan kesempatan untuk menemukan pengalaman serta hubungan baru yang lebih sesuai.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio mungkin masih membawa bagian tertentu dari masa lalu ketika menjalani kehidupan sehari-hari.

Kenangan tersebut dapat muncul ketika sedang sendirian atau menghadapi situasi yang mengingatkan pada hubungan yang pernah dijalani.

Perasaan seperti rindu, kecewa, maupun keinginan mengetahui kabar seseorang mungkin kembali muncul tanpa diduga.

Meski demikian, kemunculan kembali kenangan tidak selalu berarti hubungan tersebut perlu dihidupkan kembali.

Editor: Novia Tri Astuti
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