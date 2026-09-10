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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 15.49 WIB

Ramalan Karier Zodiak Virgo Kamis, 10 September 2026: Berani Bicara Soal Penghasilan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Virgo pada Kamis, 10 September 2026 membawa situasi yang membutuhkan keberanian untuk berbicara secara jujur mengenai hal-hal yang selama ini mungkin masih dipendam.

Perasaan bahwa tanggung jawab, pencapaian, dan kontribusi belum sebanding dengan gaji atau penghargaan yang diterima dapat membuat Virgo mulai mempertimbangkan langkah untuk menyampaikan persoalan tersebut.

Namun, pembicaraan penting seperti ini perlu dilakukan dengan persiapan matang agar keinginan Virgo dapat disampaikan secara jelas dan profesional.

Berikut ramalan karier zodiak Virgo pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika Virgo merasa pekerjaan yang dilakukan belum mendapatkan penghargaan yang sesuai, Kamis dapat menjadi waktu untuk mulai membicarakannya dengan atasan.

Meski demikian, hindari menyampaikan keluhan hanya berdasarkan rasa tidak puas tanpa membawa alasan yang kuat.

Virgo sebaiknya menyiapkan berbagai hasil pekerjaan, pencapaian, tanggung jawab tambahan, maupun kontribusi yang telah diberikan selama bekerja.

Data dan contoh yang jelas dapat membantu menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai penghasilan memiliki dasar yang masuk akal.

Editor: Novia Tri Astuti
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