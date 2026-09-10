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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 10 September 2026 | 13.46 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Biasanya, zodiak gemini cenderung melihat segala sesuatu secara logis dan intelektual. Tetapi hari ini, kekuatan intuisi gemini akan mengejutkan. 

Komunikasi gemini bisa lebih halus daripada sekadar kata-kata. Gemini mungkin merasa sangat optimis, antusias, dan sangat terinspirasi oleh keadaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 10 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Rintangan dalam hubungan tersingkir dan zodiak gemini akan mampu berjalan menuju arah yang diharapkan. Terkait karir, rencanakan strategi dan lengkapilah dengan sikap proaktif untuk meraih hasil yang baik.

Sementara itu, lakukan pijat tubuh untuk menghilangkan ketegangan sekaligus menenangkan. Terkait keuangan, aset gemini akan meningkat secara signifikan jika melakukan transaksi properti dan tanah. 

Cinta Gemini

Hari ini, rintangan dalam hubungan akan tersingkir dan gemini mampu berjalan menuju arah yang diharapkan. Anggota keluarga akan menerima sudut pandang gemini, dan pasangan akan menunjukkan betapa ia peduli. Nikmati periode ini dengan membangun hubungan baik serta kepercayaan yang sedang terjalin.

Karir Gemini

Ketekunan dalam mengejar tujuan profesional akan memungkinkan gemini mencapai sasaran. Namun, rencanakan beberapa strategi dan melengkapinya dengan sikap proaktif, untuk membantu upaya berkelanjutan dalam meraih hasil yang baik. 

Editor: Novia Tri Astuti
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