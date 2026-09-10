Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra harus tetap fokus hampir sepanjang waktu.Libra cenderung sedikit melupakan apa yang dibutuhkan dalam hidup untuk sementara waktu. Jangan khawatir, karena libra akan segera kembali.

Libra harus metodis dalam melakukan pendekatan terhadap kehidupan. Tetaplah fokus dan produktif untuk mencapai tujuan hidupmu. Libra tidak akan merasa kekurangan peluang jika melihat semua aspek kehidupan dengan cermat.

Analisis cerdas dan cermat libra terhadap semua aspek kehidupan, akan membantu untuk membuat keputusan yang tepat tentang cara meningkatkan kualitas hidup.

Zodiak scorpio mungkin membutuhkan dukungan dalam situasi tertentu. Scorpio akan mendapatkan dukungan tanpa batas untuk keluar dari situasi ini. Cobalah meminta dukungan dari teman-teman.

Saling mendukung dan membantu adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat, untuk membantu memperkuat ikatan lebih lanjut. Sama seperti scorpio memberikan dukungan tanpa batas, mereka juga akan melakukan hal yang sama sebagai balasannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 10 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra mungkin akan jatuh cinta pada seseorang yang tak terduga, yaitu dari seorang teman lama. Terkait karir, manfaatkan kekuatan berpikir positif untuk meningkatkan karir dan meraih kesuksesan.