Ramalan Zodiak Capricorn 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn diprediksi menemukan kedamaian dan keharmonisan di lingkungan rumah tangga. Capricorn mungkin telah melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga.
Ada peningkatan pemahaman antara Capricorn dan keluarga. Jadi, nikmati cinta yang Capricorn bagi dengan orang-orang terkasih dan teruskan upayamu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 10 September 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn perlu melakukan perubahan tertentu yang akan membantu hubungan berjalan dengan baik. Terkait karir, karir Capricorn akan meningkat dan semuanya tampak berjalan sesuai keinginan.
Sementara itu, lakukan teknik menenangkan diri untuk mengatasi rasa takut dan cemas. Terkait keuangan, cobalah memberikan donasi atau memberikan hadiah kepada seseorang saat Capricorn menerima pemasukan secara tidak terduga.
Cinta Capricorn
Pasangan mungkin menuntut banyak hal dari Capricorn. Ia mungkin mengharapkan Capricorn untuk lebih sering memberi kabar, mengurangi pengeluaran, atau mematuhi aturan tertentu dalam hubungan.
Jika perlu melakukan perubahan atau gaya hidup tertentu yang akan membantu hubungan, maka tidak apa-apa untuk melakukannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar