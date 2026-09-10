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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 10 September 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn diprediksi menemukan kedamaian dan keharmonisan di lingkungan rumah tangga. Capricorn mungkin telah melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga.

Ada peningkatan pemahaman antara Capricorn dan keluarga. Jadi, nikmati cinta yang Capricorn bagi dengan orang-orang terkasih dan teruskan upayamu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 10 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu melakukan perubahan tertentu yang akan membantu hubungan berjalan dengan baik. Terkait karir, karir Capricorn akan meningkat dan semuanya tampak berjalan sesuai keinginan.

Sementara itu, lakukan teknik menenangkan diri untuk mengatasi rasa takut dan cemas. Terkait keuangan, cobalah memberikan donasi atau memberikan hadiah kepada seseorang saat Capricorn menerima pemasukan secara tidak terduga.

Cinta Capricorn

Pasangan mungkin menuntut banyak hal dari Capricorn. Ia mungkin mengharapkan Capricorn untuk lebih sering memberi kabar, mengurangi pengeluaran, atau mematuhi aturan tertentu dalam hubungan. 

Jika perlu melakukan perubahan atau gaya hidup tertentu yang akan membantu hubungan, maka tidak apa-apa untuk melakukannya.

Editor: Candra Mega Sari
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