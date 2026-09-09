Sering Diuji Kehidupan, 5 Weton Ini Dipercaya Akan Menuai Kesuksesan di Kemudian Hari

weton sabar dan ikhlas yang dengan cobaan justru bawa pada kesuksesan./Freepik.
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi persoalan hidup. Ada yang mudah menyerah ketika berhadapan dengan tekanan, sementara sebagian lainnya justru menjadi semakin kuat setelah melewati berbagai ujian.
Dalam tradisi dan primbon Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki sifat sabar, ikhlas, dan kuat secara mental sehingga mampu menghadapi kesulitan dengan kepala dingin.
Mereka tidak selalu melihat masalah sebagai akhir dari perjalanan. Sebaliknya, berbagai kesulitan dianggap sebagai pengalaman yang dapat memberikan pelajaran sekaligus membentuk pribadi yang lebih matang.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai kepribadian maupun masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang disebut memiliki sifat sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan hingga akhirnya mampu meraih kesuksesan.
Sabtu Pon mempunyai neptu 16, yang berasal dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Pon sebesar 7.
Dalam penafsiran primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki daya tahan kuat. Mereka dipercaya mampu tetap berdiri tegak meskipun harus melewati masa sulit dalam waktu yang cukup panjang.
Ketika menghadapi persoalan, pemilik Sabtu Pon cenderung mencari jalan keluar daripada menghabiskan energi untuk mengeluh. Mereka percaya bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan sehingga kesulitan yang sedang dialami tidak akan berlangsung selamanya.
Sikap tersebut membuat mereka mampu mempertahankan optimisme di tengah tekanan. Pengalaman pahit pun dapat dijadikan bahan untuk memperkuat diri dan memperbaiki langkah berikutnya.
Weton Minggu Pahing memiliki neptu 14, hasil dari hari Minggu yang bernilai 5 dan pasaran Pahing dengan nilai 9.
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Jawa Pos
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