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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 01.46 WIB

6 Zodiak Paling Loyal dalam Hubungan, Dikenal Sulit Meninggalkan Pasangan

Ilustrasi zodiak paling setia dan romantis. (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak paling setia dan romantis. (Freepik)

JawaPos.com – Kesetiaan menjadi salah satu hal yang banyak dicari dalam sebuah hubungan asmara. Ketika seseorang benar-benar mencintai pasangannya, komitmen dan kemauan untuk mempertahankan hubungan biasanya menjadi bagian penting dalam perjalanan cinta.

Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang menaunginya. Beberapa tanda zodiak bahkan dipercaya mempunyai kecenderungan untuk lebih konsisten, serius, dan loyal ketika menjalin hubungan.

Meski demikian, kesetiaan seseorang tentu tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan zodiak. Kepribadian, pengalaman, nilai hidup, dan komitmen setiap individu tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar.

Dilansir dari Baseline, terdapat enam zodiak yang dikenal mempunyai tingkat kesetiaan tinggi ketika sudah menemukan pasangan yang dicintainya.

Berikut daftarnya:

1. Taurus

Taurus sering digambarkan sebagai pribadi yang stabil, dapat diandalkan, dan tidak mudah berubah pikiran. Karakter tersebut dipercaya turut terbawa dalam kehidupan percintaan mereka.

Ketika sudah menemukan seseorang yang dianggap tepat, Taurus cenderung menginginkan hubungan yang serius dan bertahan dalam jangka panjang.

Mereka tidak keberatan mengerahkan waktu serta tenaga untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Sifat penyayang dan romantis juga membuat Taurus kerap dianggap sebagai salah satu zodiak yang memiliki komitmen kuat dalam percintaan.

2. Scorpio

Scorpio dikenal mempunyai karakter yang intens dan penuh gairah. Sifat tersebut terkadang membuat mereka terlihat sulit ditebak, tetapi ketika sudah memberikan hati kepada seseorang, mereka dipercaya dapat menjadi pasangan yang sangat loyal.

Dalam hubungan, Scorpio cenderung memberikan perhatian dan perlindungan kepada orang yang dicintainya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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