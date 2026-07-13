Taurus hingga Scorpio, Ini 6 Zodiak yang Dikenal Paling Loyal dalam Hubungan

JawaPos.com - Kesetiaan dalam hubungan merupakan hal yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari karakter, pengalaman, hingga cara seseorang memahami komitmen. Bagi sebagian orang, astrologi juga menjadi salah satu cara untuk melihat kecenderungan sifat dalam kehidupan asmara.

Menurut kepercayaan astrologi, beberapa zodiak dianggap memiliki karakter yang lebih konsisten, penuh perhatian, dan mampu menjaga komitmen ketika sudah menjalin hubungan.

Dilansir dari Baseline, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kesetiaan kuat dan cenderung memberikan rasa aman ketika mereka telah jatuh cinta.

1. Taurus

Taurus dikenal praktis, dapat diandalkan, dan sangat setia. Dalam hal cinta, sifat-sifat ini diperkuat.

Mereka percaya pada hubungan jangka panjang dan tidak takut bekerja keras untuk menjaga keharmonisan.

Sifat penuh kasih sayang dan romantis semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu zodiak paling setia dalam hal percintaan.

2. Scorpio

Scorpio sering disalahpahami karena sifatnya yang intens dan penuh gairah. Namun, saat jatuh cinta, mereka akan sangat setia.