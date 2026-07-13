Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.39 WIB

Taurus hingga Scorpio, Ini 6 Zodiak yang Dikenal Paling Loyal dalam Hubungan

ilustrasi zodiak paling setia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling setia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kesetiaan dalam hubungan merupakan hal yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari karakter, pengalaman, hingga cara seseorang memahami komitmen. Bagi sebagian orang, astrologi juga menjadi salah satu cara untuk melihat kecenderungan sifat dalam kehidupan asmara.

Menurut kepercayaan astrologi, beberapa zodiak dianggap memiliki karakter yang lebih konsisten, penuh perhatian, dan mampu menjaga komitmen ketika sudah menjalin hubungan.

Dilansir dari Baseline, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kesetiaan kuat dan cenderung memberikan rasa aman ketika mereka telah jatuh cinta.

1. Taurus

Taurus dikenal praktis, dapat diandalkan, dan sangat setia. Dalam hal cinta, sifat-sifat ini diperkuat.

Mereka percaya pada hubungan jangka panjang dan tidak takut bekerja keras untuk menjaga keharmonisan.

Sifat penuh kasih sayang dan romantis semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu zodiak paling setia dalam hal percintaan.

2. Scorpio

Scorpio sering disalahpahami karena sifatnya yang intens dan penuh gairah. Namun, saat jatuh cinta, mereka akan sangat setia.

Mereka juga akan bersikap protektif dan selalu berada di sisi pasangannya, apa pun yang terjadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Dikenal Dermawan dan Suka Memberi, 6 Zodiak Ini Sangat Loyal Terhadap Sesama - Image
Zodiak

Dikenal Dermawan dan Suka Memberi, 6 Zodiak Ini Sangat Loyal Terhadap Sesama

Rabu, 1 Juli 2026 | 05.13 WIB

5 Bulan Kelahiran yang Terkenal Loyal terhadap Pekerjaan, Nyaris Tak Pernah Terbesit Niat untuk Resign - Image
Lifestyle

5 Bulan Kelahiran yang Terkenal Loyal terhadap Pekerjaan, Nyaris Tak Pernah Terbesit Niat untuk Resign

Jumat, 5 Juni 2026 | 18.43 WIB

4 Shio Paling Loyal, Ternyata Kesetiannya Banyak Datangkan Rezeki di Tahun 2026: Karier Bagus, Jodoh, Cuan Tak Terduga Menanti  - Image
Zodiak

4 Shio Paling Loyal, Ternyata Kesetiannya Banyak Datangkan Rezeki di Tahun 2026: Karier Bagus, Jodoh, Cuan Tak Terduga Menanti 

Minggu, 19 April 2026 | 02.01 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore