Setelah Melewati Jalan Panjang, 7 Weton Ini Diprediksi Raih Kesuksesan dan Kekayaan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga mengaitkannya dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang melalui Primbon Jawa.

Ada orang yang meraih keberhasilan dalam waktu relatif singkat, tetapi ada pula yang harus melewati perjalanan panjang sebelum menikmati hasil dari kerja kerasnya.

Dalam kepercayaan tersebut, keberuntungan tidak selalu dianggap datang secara tiba-tiba. Kesabaran, ketekunan, usaha, serta doa diyakini menjadi bagian penting dari perjalanan seseorang menuju kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi rezeki besar setelah melewati proses panjang dan berbagai tantangan kehidupan.

Berikut uraiannya.

1. Senin Legi Orang yang lahir pada Senin Legi dipercaya mempunyai karakter tekun dan tidak mudah tergoda mengambil jalan pintas.

Mereka cenderung berhati-hati ketika menentukan langkah, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun keuangan. Perjalanan menuju kesuksesan pun sering digambarkan berlangsung secara bertahap.

Menurut ramalan Primbon Jawa, hasil yang diperoleh setelah melalui proses panjang justru dapat menjadi sangat besar. Ketika kesempatan datang, mereka dipercaya mampu mengelola tanggung jawab besar dan membangun kondisi finansial yang semakin kuat.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon disebut sebagai salah satu weton yang memiliki semangat perjuangan tinggi. Perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika masih berada pada usia muda.